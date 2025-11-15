Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 22
Seattle. La activista progresista Katie Wilson ganó la contienda por la alcaldía de Seattle, la ciudad más grande del estado de Washington, en un nuevo golpe de los demócratas de izquierda a la administración del presidente estadunidense, Donald Trump, tras la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York.
El mandatario acusó a los demócratas de montar una “farsa” con el caso del depredador sexual Jeffrey Epstein, y anunció que pedirá una investigación federal que incluya a personalidades como el ex presidente Bill Clinton.
Wilson, socialista democrática de 43 años, que nunca ocupó un cargo electo, se impuso frente al alcalde de Seattle, Bruce Harrell, un demócrata centrista de 67 años y con amplia carrera como miembro del ayuntamiento, que buscaba relegirse y lideraba los primeros resultados.
Triunfo inesperado
“Nadie lo esperaba”, declaró Wilson al referirse a su victoria y manifestó que le costaba creer que hubiera sido elegida alcaldesa, dado que a principios de año no tenía intención de presentarse.
Destacó que su campaña fue impulsada por voluntarios y tuvo buena acogida entre los votantes preocupados por la vivienda asequible y la seguridad pública en una ciudad donde el costo de vida se disparó con la proliferación de Amazon y otras empresas tecnológicas.
Wilson prometió impulsar sus principales propuestas: cuidado infantil universal, mejor transporte público, mayor seguridad ciudadana, y vivienda estable y asequible, aun pese al déficit presupuestario que enfrenta la ciudad.
La alcaldesa electa estudió en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, pero no se graduó; encabeza una pequeña organización sin ánimo de lucro llamada Transit Riders Union y ha liderado campañas para mejorar el transporte público, aumentar el salario mínimo, fortalecer la protección de los inquilinos y lograr viviendas más asequibles. Ella misma vive de alquiler en un apartamento de una habitación.
“Sabía de las chicas”
Trump respondió a la publicación esta semana de decenas de miles de documentos del patrimonio de Epstein, así como a la difusión de correos electrónicos enviados por el ex magnate financiero, con una publicación en Truth Social escrita completamente en mayúsculas y titulada “el engaño de Jeffrey Epstein”.
“Los demócratas están haciendo todo lo que pueden con su menguante poder, para impulsar nuevamente la farsa de Epstein –a pesar de que el Departamento de Justicia publicó 50 mil páginas de documentos– para desviar la atención de todas sus malas políticas y derrotas, especialmente la vergüenza del cierre del gobierno, donde su partido está en total desorden y no tiene idea de qué hacer”, escribió el republicano.
El magnate incluyó un fragmento de lo dicho por el presentador de Fox News, Jesse Watters, en el que afirmó: “Hemos estado revisándolos minuciosamente (los documentos sobre Epstein) y no podemos encontrar nada –absolutamente nada– que incrimine a Trump”.
Sin embargo, varios de los correos electrónicos mencionan a Trump –quien no ha sido acusado de ningún delito–, incluido un texto en el que el delincuente sexual convicto, que se suicidó en prisión en agosto de 2019, afirmó que Trump “sabía de las chicas”.
Pide investigar a Bill Clinton
El republicano anunció que pedirá a la fiscal general, Pam Bondi, y a la agencia de federal de inteligencia, investigar “la implicación y relación de Jeffrey Epstein con (el ex presidente demócrata) Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, JP Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones”, amenazó.