Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 22

Seattle. La activista progresista Katie Wilson ganó la contienda por la alcaldía de Seattle, la ciudad más grande del estado de Washington, en un nuevo golpe de los demócratas de izquierda a la administración del presidente estadunidense, Donald Trump, tras la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York.

Wilson, socialista democrática de 43 años, que nunca ocupó un cargo electo, se impuso frente al alcalde de Seattle, Bruce Harrell, un demócrata centrista de 67 años y con amplia carrera como miembro del ayuntamiento, que buscaba relegirse y lideraba los primeros resultados.

Triunfo inesperado

“Nadie lo esperaba”, declaró Wilson al referirse a su victoria y manifestó que le costaba creer que hubiera sido elegida alcaldesa, dado que a principios de año no tenía intención de presentarse.

Destacó que su campaña fue impulsada por voluntarios y tuvo buena acogida entre los votantes preocupados por la vivienda asequible y la seguridad pública en una ciudad donde el costo de vida se disparó con la proliferación de Amazon y otras empresas tecnológicas.

Wilson prometió impulsar sus principales propuestas: cuidado infantil universal, mejor transporte público, mayor seguridad ciudadana, y vivienda estable y asequible, aun pese al déficit presupuestario que enfrenta la ciudad.

La alcaldesa electa estudió en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, pero no se graduó; encabeza una pequeña organización sin ánimo de lucro llamada Transit Riders Union y ha liderado campañas para mejorar el transporte público, aumentar el salario mínimo, fortalecer la protección de los inquilinos y lograr viviendas más asequibles. Ella misma vive de alquiler en un apartamento de una habitación.