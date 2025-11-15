Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 21

Moscú. El Kremlin espera que Estados Unidos no utilice la operación militar Southern Spear (Lanza del Sur), anunciada el jueves, contra el narcotráfico, como pretexto para “desestabilizar la situación en torno a Venezuela y el Caribe”, señaló este viernes su vocero, Dimitri Peskov.

El secretario de prensa de la presidencia rusa lamentó que “el derecho internacional se encuentra en un estado lamentable en muchos lugares”, en alusión a las amenazas estadunidenses contra países del Caribe, mientras que la portavoz de la cancillería, Maria Zajarova, también se refirió al tema: “Rusia comparte la preocupación expresada por los gobiernos de nuestros amigos Venezuela y Colombia”.

Insistió en que el combate al tráfico ilegal de estupefacientes “no debe usarse como medio de presión contra estados soberanos”. Y reiteró: “Nos pronunciamos categóricamente en contra del uso de la fuerza o de amenazas de injerencia foránea en sus asuntos internos mediante toda suerte de pretextos, incluida la lucha contra el narcotráfico”.

Agregó que “partimos de que para detener el tráfico de drogas, también en Estados Unidos, antes que nada hay que consolidar los esfuerzos tanto regionales como internacionales”. La solución efectiva de los problemas, dijo ella, “puede lograrse sólo con acciones globales y con mecanismos internacionales legales”.