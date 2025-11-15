De la Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que “ya tomó una decisión” respecto a los siguientes pasos de su operación militar contra Venezuela, sin ofrecer más detalles sobre la misma,

En declaraciones a periodistas antes de abordar el Air Force One, Trump señaló que “no puedo decirles de qué se trata, pero hicimos muchos progresos con Venezuela en términos de detener la entrada de drogas” a Estados Unidos, informó Europa Press.

Previamente, el diario The Washington Post informó que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, se reunieron con el magnate en la Casa Blanca para un segundo día consecutivo de deliberaciones centradas en una posible acción militar contra Caracas. De acuerdo con el Post, que citó a fuentes familiarizadas con el asunto, las fuerzas estadunidenses desplegadas en la región se preparaban para posibles órdenes de ataque.