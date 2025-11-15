▲ El mandatario pidió parar “la mano enloquecida de quien da la orden de bombardear y matar”. Foto Afp

Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 21

Caracas. En medio de una marcha callejera en Caracas y rodeado de miles de militantes de la juventud socialista, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le envió un mensaje directo a Donald Trump, su par estadunidense: “Yes peace, yes peace”, con lo que quiso decir “sí a la paz”.

Estas palabras las dio a un periodista estadunidense que se acercó a él en medio de la movilización ocurrida el jueves en la capital venezolana para rechazar el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

El comunicador le preguntó a Maduro si estaba preocupado por la posible agresión militar, a lo que el líder bolivariano respondió: “Estamos ocupados con el pueblo gobernando, con la paz, con estos muchachos, construyendo”.

También hubo espacio para enviar un mensaje al pueblo de Estados Unidos. “Unirnos por la paz del continente, no a más guerras eternas, no más guerras injustas”.

Un día después, durante un evento con juristas de varios países, Maduro volvió a dirigirse al pueblo estadunidense, del que aseguró que tiene que jugar un papel estelar para detener lo que pudiera ser una tragedia para todo el continente americano.

Sus palabras esta vez fueron: "Paren la mano enloquecida de quien da la orden de bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica y al Caribe, detengan la guerra, ¡no a la guerra!".

ALBA responde

Ayer se emitió un pronunciamiento por parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), asociación geopolítica que incluye a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Santa Lucía, en el que se condena “de manera categórica” la reciente escalada ofensiva de declaraciones hostiles y provocadoras emitidas por voceros del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.

El documento advierte que si Estados Unidos “osara dar el salto de sus operaciones sicológicas y mediáticas hacia un desquiciado movimiento militar de agresión contra Venezuela”, el Caribe entero estaría en una desestabilización sin precedentes.