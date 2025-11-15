Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 27

Veracruz, Ver., Taxistas y conductores que dan servicio a través de aplicaciones digitales se encuentran en disputa en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, lo que ha originado diversas manifestaciones.

Diferentes grupos de transportistas concesionados realizaron ayer dos protestas para expresar su oposición al uso de vehículos particulares para el traslado de pasajeros.

Un primer contingente se reunió afuera del C5 en Boca del Río y exigieron que la Dirección de Transporte Público continúe los operativos contra choferes de aplicaciones.