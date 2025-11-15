De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 27

Efrén Neftalí Adame García, secretario general de la sección 110 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), fue asesinado a tiros ayer en el municipio de Marquelia, región Costa Chica de Guerrero.

El ataque se perpetró alrededor de las 14:30 horas en el bulevar René González Justo, frente al zócalo, cuando el cetemista, hijo del ex alcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalván, estaba acompañado de su familia en una tienda, informaron fuentes de seguridad.

Elementos municipales acordonaron la zona y agentes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizaron las diligencias.