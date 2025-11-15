Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 27

Veracruz, Ver., Siete personas continúan en condición de desaparecidas luego de las intensas lluvias que el pasado 10 de octubre provocaron el desbordamiento de ríos y arroyos en la zona norte del estado, así lo informó la gobernadora Rocío Nahle García.

La mandataria añadió que se continúa con las tareas de búsqueda en los municipios donde se mantienen dichos reportes, pues es deber de las autoridades realizar las labores de rastreo luego del desastre natural que impactó sobre todo Poza Rica y Álamo.

De acuerdo con el informe oficial, los habitantes aún no localizados pertenecen a las comunidades de Ilamatlán, Poza Rica y Xochioloco; al menos cuatro son mujeres, entre ellas se encuentran María Guadalupe Hernández y su hija menor Allison Guadalupe Morales Hernández.

Suman 35 fallecidos

Nahle García precisó que asciende a 35 la cifra de personas fallecidas en la entidad a causa de las precipitaciones de hace más de un mes; aseveró que se ha atendido a toda la población y continúan trabajando en la región en colaboración con el gobierno federal.