Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 26

Cuautitlán, Méx., Un juez de control decretó ayer detención judicial y prisión preventiva contra María Fernanda N y Brandon Jonathan N, quienes son investigados por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares en contra del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, de 43 años, reportado como ausente en el municipio de Tultepec desde el 27 de octubre pasado.

En la audiencia inicial realizada en los juzgados de Cuauti-tlán, el Ministerio Público aportó elementos de prueba para configurar la conducta delictiva en la que habrían incurrido los presuntos responsables, que incluso se dieron tiempo para llevar el vehículo del clérigo a Hidalgo para venderlo.