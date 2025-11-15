Estados
Ver día anteriorSábado 15 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/15. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Prisión preventiva a secuestradores de cura de Cuautitlán/
A nterior
S iguiente
 
Prisión preventiva a secuestradores de cura de Cuautitlán
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 26

Cuautitlán, Méx., Un juez de control decretó ayer detención judicial y prisión preventiva contra María Fernanda N y Brandon Jonathan N, quienes son investigados por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares en contra del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, de 43 años, reportado como ausente en el municipio de Tultepec desde el 27 de octubre pasado.

En la audiencia inicial realizada en los juzgados de Cuauti-tlán, el Ministerio Público aportó elementos de prueba para configurar la conducta delictiva en la que habrían incurrido los presuntos responsables, que incluso se dieron tiempo para llevar el vehículo del clérigo a Hidalgo para venderlo.

El 18 de noviembre será la continuación de la audiencia inicial, mientras los imputados fueron ingresados a los centros penitenciarios de Tlalnepantla y Cuautitlán, respectivamente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer el jueves el hallazgo del cuerpo de Hernández Vilchis en el municipio de Nextlalpan. Sus familiares interpusieron la denuncia el 31 de octubre ante la fiscalía tras desconocer el paradero de su pariente.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto