Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 26

Xalapa, Ver., El alcalde electo de Jáltipan, municipio del sur del estado, el emecista Gildardo Maldonado Guzmán, denunció ante la Fiscalía General de estado que un rancho de su propiedad fue atacado por hombres armados; aunque él no estaba en el lugar, sí había personas de su confianza.

Descartó que la agresión tenga tintes políticos, pero señaló que todo se debe al ambiente de inseguridad que existe en el estado y en todo el país. “Hubo una agresión al rancho de mi propiedad, yo me encontraba en la ciudad de Xalapa; este acto es muy lamentable, además creo que es lo que hemos estado viviendo en todo el país”, comentó. Añadió que durante las campañas políticas contó con protección y no ha recibido ninguna amenaza en su contra.