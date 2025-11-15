▲ Familiares de los internos del penal pidieron el apoyo del gobernador Alejandro Armenta para frenar la tortura y la extorsión que viven los reclusos. Foto Es Imagen

Isa Guarneros

Puebla, Pue., Al menos 50 personas que se identificaron como familiares de internos del penal de San Miguel se manifestaron ayer por más de seis horas para denunciar una presunta red de extorsión, cobros irregulares, tortura y venta de drogas dentro del centro penitenciario.

Esta es la segunda protesta que realizan en lo que va del año, pues a inicios de agosto un grupo similar realizó bloqueos viales para exponer cobros por el uso de agua para el aseo personal, el derecho a recibir visitas incluso en días autorizados, así como el ingreso de artículos de limpieza

Los inconformes cercaron ayer todos los carriles del Camino al Batán, entre Periférico Ecológico y calle Anáhuac.

La movilización inició a las 9:30 horas y concluyó a las 15 horas en las inmediaciones del Centro de Reinserción Social de la capital poblana.

Los quejosos aseguraron que sus parientes son sometidos a extorsiones semanales de alrededor de 8 mil pesos para evitar golpizas por parte de quienes señalan como líderes de esta red.

Entre los sujetos a quienes acusan se encuentran los internos Rubén y Miguel Primitivo Hernández, conocidos como Los Primitivos, quienes presuntamente encabezan la red de extorsión y venta de drogas. Un tercer reo, identificado como Marcos Pavón, El Nenuco, sería el supuesto responsable de comercializar teléfonos celulares dentro de la prisión.