Vicente Juárez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 26

San Luis Potosí, SLP., El Congreso de San Luis Potosí aprobó ayer, por mayoría, tipificar como delito “el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA) para provocar alarma social”, con el fin de regular la creación y difusión de imágenes, audios o videos hiperrealistas (deepfakes) que imitan la voz, gestos o apariencia de personas reales sin su consentimiento.

Con 18 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones, la 64 legislatura votó la propuesta del diputado local del PVEM Héctor Serrano Cortés, con el objetivo de proteger la seguridad, reputación, vida privada y la paz social de la población potosina ante los riesgos del uso de la IA.

El decreto adiciona tres artículos al Código Penal, el cual define a la IA “como cualquier sistema, modelo computacional o algoritmo capaz de generar información que imita o sustituye funciones cognitivas humanas”.

El apartado 187 Ter se refiere al uso no autorizado de imagen o voz generada por IA para manipular o difundir contenidos que simulan la apariencia de una persona. La sanción será de tres años de prisión y multa de 100 a 300 veces la unidad de medida de actualización (UMA)

La pena aumenta hasta en una mitad si el contenido se difunde con fines de lucro o para dañar el honor, la reputación o la vida privada.

No constituye delito si el contenido tiene fines periodísticos, académicos, artísticos, de parodia o de crítica política, siempre que no exista dolo.

Referente a la manipulación institucional por IA, contemplado en el artículo 272 Ter, consiste en generar, modificar o difundir contenidos que simulen declaraciones o actuaciones de autoridades o instituciones públicas para alterar la confianza de la población o ponga en riesgo la seguridad del Estado.