Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 25

El gobierno federal contará este año con 30 trenes de repavimentación y prevé atender cerca de 200 kilómetros de carreteras en 16 entidades, con una inversión de mil 885 millones de pesos, informó Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Dijo que en 2026 adquirirán otros 10 “para cubrir a todos los estados”.

En la mañanera del pueblo, vía remota desde Texcoco, el funcionario entregó ayer tres equipos más al estado de México, lo que representa una inversión de 500 millones de pesos. Abundó que adicionalmente en la entidad aplicarán 600 millones de pesos para asfalto y 102 millones para operación.

Los trenes tienen una fresadora (que tritura la carpeta asfáltica), un rodillo metálico, una petrolizadora, una extendedora de pavimento y un compactador neumático.