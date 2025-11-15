▲ Pobladores wixaritari colaboran en cinco vías; las obras estarán listas antes de concluir el año. Foto cortesía SICT

Juan Carlos G. Partida

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 25

Guadalajara, Jal., Diez poblaciones wixaritari del norte de Jalisco, en los municipios de Mezquitic y Bolaños, fueron incluidas en el programa federal de caminos artesanales a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Con una inversión de 159 millones de pesos, se permitirá mejorar la interconectividad y fomentar la participación social en la construcción de las obras con empleo remunerado.

En dicha zona de territorio jalisciense, se construyen cinco vías artesanales que suman poco más de 20 kilómetros y quedarán “concluidas antes de que finalice el año”, precisó la SICT.

Las vialidades comunican a 10 rancherías que pertenecen a la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños, una de las más pobladas, entre otras localidades wixaritari desperdigadas en esa región serrana que incluye zonas de Nayarit, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

El camino Tezompa a Nueva Colonia, en Mezquitic, tiene cinco kilómetros de longitud como meta este año; el de Cerro de la Puerta a Santa Catarina Cuexcomatitlán, también en Mezquitic, contempla igualmente cinco kilómetros.