▲ Desde su creación en 2010, el festival ha reunido talentos y agrupaciones de todo el mundo. En la imagen Dave Groll, vocalista de Foo Fighters. Foto Ap

De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. a31

La agrupación Foo Fighters, que prolongó su actuación hasta la madrugada de hoy, fue la responsable de concluir el primer día de tres programados del festival Corona Capital, que tiene sede en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. La agrupación está lídera por el ex integrante de la banda Nirvana, Dave Groll.

Miles de jóvenes, y otros no tanto, llegaron desde mediodía para aprovechar y tomarse fotos en la entrada del festival, que con 15 años de historia se ha convertido en un espectáculo referente en la capital mexicana y en todo el continente. Desde el 2010, cuando emprendió vuelo, se han reunido talentos y agrupaciones de todo el mundo como Pixies o Portishead, que compartieron escenario con bandas nacionales.

En la presente edición, en la que cuenta con cinco escenarios, las primeras actuaciones fueron responsabilidad de la banda estadunidense Bad Bad Hats, que abrióactividades ayer en el escenario Nivea.

La productora y diyéi nigeriana radicada en Toronto, Debby Friday, ofreció un set cargado de beats y euforia que hizo bailar a sus seguidores en el escenario Viva Tent. En el escenario Doritos, la banda británica de indie rock Circa Waves, liderada por Kieran Shudall, interpretó sus éxitos y alborotó al público cuando sonó su sencillo debut Get Away/Good For Me, lanzado en 2013.

La banda australiana Jet inundó de nostalgia el escenario principal cuando tocó el tema Are You Gonna Be My Girl, que obtuvo su fama en 2003, cuando su video se transmitía por el canal MTV. Los gritos sonaron y la emoción se elevó entre los asistentes con el tributo que la banda hizo a AC/DC con la canción It's a long way to the top.