Garbage y Foo Fighters encienden al público
Sábado 15 de noviembre de 2025, p. a31
La agrupación Foo Fighters, que prolongó su actuación hasta la madrugada de hoy, fue la responsable de concluir el primer día de tres programados del festival Corona Capital, que tiene sede en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. La agrupación está lídera por el ex integrante de la banda Nirvana, Dave Groll.
Miles de jóvenes, y otros no tanto, llegaron desde mediodía para aprovechar y tomarse fotos en la entrada del festival, que con 15 años de historia se ha convertido en un espectáculo referente en la capital mexicana y en todo el continente. Desde el 2010, cuando emprendió vuelo, se han reunido talentos y agrupaciones de todo el mundo como Pixies o Portishead, que compartieron escenario con bandas nacionales.
En la presente edición, en la que cuenta con cinco escenarios, las primeras actuaciones fueron responsabilidad de la banda estadunidense Bad Bad Hats, que abrióactividades ayer en el escenario Nivea.
La productora y diyéi nigeriana radicada en Toronto, Debby Friday, ofreció un set cargado de beats y euforia que hizo bailar a sus seguidores en el escenario Viva Tent. En el escenario Doritos, la banda británica de indie rock Circa Waves, liderada por Kieran Shudall, interpretó sus éxitos y alborotó al público cuando sonó su sencillo debut Get Away/Good For Me, lanzado en 2013.
La banda australiana Jet inundó de nostalgia el escenario principal cuando tocó el tema Are You Gonna Be My Girl, que obtuvo su fama en 2003, cuando su video se transmitía por el canal MTV. Los gritos sonaron y la emoción se elevó entre los asistentes con el tributo que la banda hizo a AC/DC con la canción It's a long way to the top.
Como ya es costumbre en los conciertos en el país, el público regaló muñecos de peluche del Dr. Simi, en este caso a la cantante británica Lucy Rose, que se presentó en el escenario Corona sunsets. Además de la música, el festival contó con la ya clásica rueda de la fortuna, la tienda de mercancía oficial y los puntos diseñados para tomarse la foto del recuerdo.
Cuando el sol se ocultó, la Luna saludó a la banda Garbage en el escenario Doritos. La cantante del grupo, Shirley Manson, interpretó Stupid Girl y otros temas de su más reciente disco Let All That We Imagine Be the Light, lanzado en mayo pasado. Cuando tocó la canción Old Man on Money Money, Manson reflexionó sobre la actualidad en Estados Unidos, criticando la presencia de hombres mayores y adinerados en el poder. Muchos de los asistentes que presenciaron a Garbage permanecieron en el mismo escenario para cantar con la banda Queen of The Stone Age, fundada en 1997 por Josh Homme, dos años después de la desintegración de Kyuss, su anterior banda.
Se desplegaron mil 827 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para garantizar la integridad física y patrimonial de los asistentes. La edición de hoy y de mañana se trasmitirán mediante la cuenta oficial de YouTube.
Hoy destacan las presentaciones de Vampire Weekend y de las cantantes Aurora y Chapell Roan, ésta última con una estética influenciada por las drag queens, cerrará la edición. Para mañana se esperan las actuaciones de Deftones y Linkin Park.