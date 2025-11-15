Ap

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 8

La industria tecnológica avanza rápidamente y ha vuelto a causar estragos. Esta vez se trata de la realidad compartida de la humanidad y el control de nuestra imagen antes y después de la muerte, gracias a plataformas de generación de imágenes por inteligencia artificial como Sora 2 de OpenAI.

El típico video de Sora, creado en la aplicación de OpenAI y difundido en TikTok, Instagram, X y Facebook, está diseñado para ser lo suficientemente divertido como para que hagas clic y compartas. Podría ser la reina Isabel II rapeando o algo más ordinario y creíble. Un género popular de la plataforma es el de falsos videos de cámaras de timbre que captan algo ligeramente inquietante, como una boa constrictor en el porche o un caimán acercándose a un niño imperturbable, y termina con un leve sobresalto, como una abuela gritando mientras golpea al animal con una escoba.

Sin embargo, cada vez más grupos de defensa, académicos y expertos han hecho sonar la alarma sobre los peligros de permitir que las personas creen videos de IA sobre casi cualquier cosa que puedan escribir en una indicación, lo que lleva a la proliferación de imágenes no consensuadas y deepfakes realistas en un mar de “bazofia de IA” menos dañina. OpenAI ha tomado medidas contra las creaciones de IA de figuras públicas, entre ellas, Michael Jackson, Martin Luther King Jr y Mister Rogers, haciendo cosas extravagantes, pero sólo después de que los herederos de los afectados y un sindicato de actores lanzaran protestas.

Producto inseguro

La organización sin fines de lucro Public Citizen exige que OpenAI retire Sora 2 del público, en una carta enviada a la empresa y al ejecutivo Sam Altman donde indica que el lanzamiento apresurado de la aplicación para adelantarse a los competidores muestra un “patrón constante y peligroso en el que OpenAI se apresura a salir al mercado con un producto que es inherentemente inseguro o carece de las salvaguardias necesarias”. Según la misiva, Sora 2 muestra un “imprudente desprecio” por la seguridad del producto, así como por el derecho de las personas a su propia imagen y la estabilidad de la democracia. El grupo también envió la carta al Congreso de Estados Unidos.