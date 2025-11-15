De La Redacción

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 7

Luego del desencuentro entre Fátima Bosch, Miss México, y el director de la organización en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, antes del certamen Miss Universo 2025, Martha Cristiana, ex directora de Miss Universo México, aseguró que Jorge Figueroa, actual titular, había sido arrestado en Tailandia tras una denuncia interpuesta por Nawat Itsaragrisil contra la Miss Universe Organization, MUO, por asociación ilegal con una empresa de juegos en línea.

Recientemente Figueroa desmintió haber sido detenido mediante videos publicados en redes sociales, y respondió, tanto a las declaraciones de Martha Cristiana como a las tensiones con su homólogo tailandés, Nawat Itsaragrisil.

En las imágenes a Figueroa se le vio junto a la delegación mexicana rumbo a la final de Miss Universo 2025. “Debido a unas declaraciones y a unas noticias que son fake news, quise venir y hacerles un video”, explicó.

En su mensaje, el directivo subrayó que su prioridad es el desempeño de la representante mexicana, Fátima Bosch. “No le quiero dar noticia a esto, no soy ese tipo de personas”, añadió.