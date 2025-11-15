Israel Campos Mondragón

La banda inglesa Steel Pulse, reconocida mundialmente como un referente en la música reggae, regresará a México luego de 20 años, y lo hará en el Reggae Live Festival que se realizará hoy en los Campos Guadalajara de Cuautitlán Izcalli.

El concierto también reunirá a más de 10 artistas de Jamaica, Reino Unido, Chile, España, Francia, Alemania, Estados Unidos y México, representantes de ese género, como agrupaciones, diyéis y Sound Systems, donde destaca la participación del grupo mexicano Ganja que celebra sus 30 años de carrera dentro del reggae.

“Esta es la novena edición y además de la música, habrá información acerca de la cultura que rodean ese género, para ofrecer al público más que un concierto, tendremos una experiencia gastronómica y cultural, con diferentes escenarios y actividades infantiles para los pequeños amantes de esa música de origen jamaicano”, compartió en entrevista con La Jornada, César Jaimes, productor y organizador del festival.

El recital contará con cuatro diferentes espacios temáticos, donde además de la música, el público podrá asistir a charlas y talleres. Como toda fiesta, el concierto está programado para que finalice a las 8 de la mañana del domingo.

“Todos los artistas son importantes, por eso les damos a cada uno su espacio, dependiendo de la rama que tengan dentro del reggae, tenemos el escenario Roots House, donde sonará la raíz del reggae en una selección en vinilos de diferentes diyéis, destaca la participación de Roberto de las Torres, quien es reconocido por la embajada de Jamaica como un Sound System tradicional, como se venía haciendo en los años setenta.

“Está también el escenario Dub Session, donde sonarán temas con más reverberaciones y ecos, para poner a bailar a los asistentes, a eso le sumamos el Reggae Community, espacio donde se ofrecerán exposiciones, pláticas con representantes de las embajadas de algunos de los artistas que actuarán, también habrá fotografía y algunos talleres, para conocer un poco más de la cultura de Jamaica”, dijo el productor mexicano.

Entre el talento internacional también destacan, Hempress Sativa, cantante y compositora jamaicana cuya música se alinea con la tradición del roots reggae, incorporando elementos de hip hop, afrobeats y R&B, y el panameño Cafu Banton.