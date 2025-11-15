De La Redacción y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 20

El peso mexicano logró revertir las pérdidas marcadas durante gran parte de la sesión, al cerrar con un avance marginal de un centavo, en medio de un fortalecimiento del dólar y ante la incertidumbre sobre el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal, tras la falta de datos económicos en Estados Unidos por el cierre de gobierno.

En operaciones al mayoreo, el tipo de cambio quedó en 18.31 pesos por dólar, frente a 18.32 de antier, luego de estar en el terreno de las pérdidas, al igual que otras monedas de la región. El peso cerró la semana con una ganancia de 14 centavos (1.79 por ciento).

El dólar se fortaleció frente a una serie de monedas, incluidas el euro y el yen japonés. Los inversionistas se alejaron de los mercados de riesgo por preocupaciones sobre la política de la Reserva Federal, luego que ésta mostró cautela respecto a una mayor relajación de la política monetaria, al citar la falta de datos precisos sobre el estado de la economía, como inflación y el empleo, cuyos datos dejaron de publicarse en octubre por el cierre del gobierno federal que se prolongó seis semanas.