▲ Ganaderos argentinos envían reses a una planta empacadora que después exportará carne a Estados Unidos. Foto Ap

Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 18

Washington. El presidente Donald Trump firmó ayer un decreto para eximir a una amplia gama de importaciones de alimentos, incluyendo carne vacuna, tomates, café y plátanos, de los aranceles impuestos a principios de este año a casi todos los países, dijo la Casa Blanca. La medida es parte de un gran impulso de Trump y sus funcionarios de alto rango para hacer frente a la creciente preocupación de los estadunidenses por los precios persistentemente altos de los comestibles.

Las nuevas exenciones –que entraron en vigor retroactivamente la medianoche del jueves– marcan un fuerte revés para Trump, que ha insistido durante mucho tiempo en que sus aranceles de importación no están alimentando la inflación.

Llegan después de una serie de victorias para los demócratas en las elecciones estatales y locales en Virginia, Nueva Jersey y Nueva York, donde la asequibilidad fue un asunto clave.

Trump ha sacudido el sistema de comercio mundial al imponer aranceles base de 10 por ciento a las importaciones de todos los países, además de aranceles específicos adicionales que varían.

El decreto de ayer siguió a acuerdos comerciales marco anunciados el jueves que eliminarán los aranceles sobre ciertos alimentos y otros artículos importados de Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador, una vez que esos acuerdos estén finalizados.