Sábado 15 de noviembre de 2025, p. a31

La tenista mexicana Renata Zarazúa definió la serie de playoffs contra Dinamarca (2-1) en la Billie Jean Cup. Tras la derrota de Victoria Rodríguez (4-6 y 4-6) ante Rebecca Munk Mortensen, la jugadora de 28 años se impuso (5-7, 6-3 y 6-3) a Johanne Christine Svendsen y, en el tercer juego, conquistó junto con Giuliana Olmos la victoria 6-3 y 7-5 en dobles frente a las europeas en el estadio GNP de Monterrey. Horas antes del juego, se anunció que el tío abuelo de Renata, el histórico Vicente Zarazúa, falleció.