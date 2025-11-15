▲ Kenneth Grant, de los Delfines, asistió a una clínica con jóvenes antes de su último entrenamiento con todo el equipo para enfrentar mañana a los Comandantes. España se convertirá en el sexto país en ser sede de un juego oficial de la NFL después de México, Reino Unido, Alemania, Brasil e Irlanda. Foto Ap

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. a11

Madrid. Hasta hace poco tiempo, el futbol americano era un deporte desconocido en España, donde hasta la fecha lo confunden con el rugby y la inmensa mayoría de la población ni conoce sus reglas ni se ha sentado jamás a ver un partido completo. Sin embargo, la NFL decidió dar un paso más en su estrategia de expansión en nuevos mercados y desembarcará este domingo en Madrid, en el mítico Santiago Bernabéu, donde se jugará el primer partido oficial en España, entre los Delfines de Miami y los Comandantes de Washington. El objetivo: consolidar los 11 millones de potenciales aficionados que calculan existen en el país a este deporte, según explicó en un encuentro con medios de comunicación el vicepresidente de la NFL, Peter O’Reilly, quien reconoció que la finalidad es que el partido en la capital española se convierta en una especie de “mini-Supertazón”.

La sociedad española tiene muy arraigadas sus aficiones deportivas, que se inclinan de forma mayoritaria a cuatro deportes: el futbol, el baloncesto, el tenis y el ciclismo. En gran medida porque en estas prácticas ha tenido a grandes figuras y equipos, como el Real Madrid, el FC Barcelona, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Arantxa Sánchez Vicario, Miguel Induráin y Alberto Contador, entre otros. Pero sin duda el futbol es el deporte nacional, el que congrega cada fin de semana a centenares de miles de personas en los estadios y en las emisiones televisivas, además de seguir cada día y de forma minuciosa las novedades de sus equipos hasta el punto que en ocasiones la prensa especializada dedica más de 80 por ciento de su espacio y tiempo al balompié.

De ahí que sorprendió, en un primer momento, el anunció hecho por la NFL hace un par de años de expandir su proyecto a otros países europeos, en concreto España y en particular en Madrid, cuya presidenta regional, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, ha hecho varios viajes a Miami precisamente para promocionar la región y estrechar lazos con industrias de todo tipo, incluida la deportiva y la del futbol americano. Esta estrategia no es nueva en la NFL, de hecho España se convertirá en el sexto país en ser la sede de un encuentro oficial de la liga, después de México, Reino Unido, Alemania, Brasil e Irlanda.

La génesis

El punto de inflexión para que la NFL decidiera mandar algunos de sus partidos al viejo continente se produjo en 2 de octubre de 2005. Aquel día se disputó un partido entre los Cardenales de Arizona y los 49ers de San Francisco en el estadio Azteca de México, al que acudieron más de 100 mil espectadores. Fue entonces que creció el interés por expandir la afición –que hasta la fecha está muy circunscrita a Estados Unidos–, a México y a otros países de América Latina, como Colombia y Perú.

Desde el año 2007, la NFL ha jugado partidos oficiales en otros países, sobre todo en Reino Unido, que ellos ven como su mercado natural por las similitudes culturales y por la enorme afición que hay en ese país al rugby –aunque sean deportes tan diferentes–. El legendario estadio de Wembley ha sido el escenario de varios de esos partidos oficiales, hasta el punto que los Jaguares de Jacksonville acordaron disputar un partido de locales ahí cada temporada entre 2013 y 2016, aunque alargaron el contrato hasta 2020. Después se sumó a este plan de expansión Alemania, donde se ha visto jugar en los años recientes a Tom Brady y sus Bucaneros de Tampa Bay y a los Jefes de Kansas City de Patrick Mahomes, entre otros.

Según explicó O’Reilly, “la liga cree que España tiene un crecimiento potencial que puede alcanzar los 11 millones de consumidores directos e indirectos. Y esto sería, más o menos, la mitad de los seguidores que tiene el torneo de futbol y que son una mezcla de seguidores expertos que conocen el deporte y siguen a un equipo durante toda la temporada, junto a otros muchos aficionados casuales que todavía lo están descubriendo y eligiendo a su equipo favorito. Así que nuestro objetivo es que el partido de Madrid sea como una ‘mini-Supertazón’”.