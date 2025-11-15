Afp

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. a10

París. Finalista en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022, Croacia, una vez más liderada por Luka Modric, no faltará al Mundial 2026 tras ganar ayer a Islas Feroe (3-1), mientras Alemania y Países Bajos dejaron prácticamente sellado su billete al torneo. Los croatas, primeros del Grupo L con cuatro puntos de ventaja sobre la República Checa, ya no pueden ser alcanzados antes de la última jornada de las eliminatorias europeas. Se une a Inglaterra y Francia en el grupo de clasificados europeos. En Rijeka, los croatas se vieron sorprendidos en el primer cuarto de hora de juego por un gol de Geza Turi (16), pero Josko Gvardiol, defensa del Manchester City, igualó rápidamente (23) el partido. Sus compañeros Petar Musa (57) y Nikola Vlasic (70), quien ingresó en lugar de Modric ocho minutos antes, ampliaran la ventaja. Modric, el capitán croata de 40 años y con 193 partidos, participará en su quinto Mundial (2006, 2014, 2018 y 2022). Desde su independencia de Yugoslavia en 1991, Croacia ha participado en seis Copas del Mundo. En tanto, Alemania venció 2-0 a Luxemburgo, mientras Países Bajos empató 1-1 con Polonia (1-1). Ambas selecciones están a las puertas de sellar su boleto.