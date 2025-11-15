De la Redacción

Vicente Zarazúa, una de las glorias del tenis mexicano, murió ayer a los 81 años. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968 cuando el deporte blanco era de exhibición. Zarazúa, tío abuelo de Renata, considerada la mejor tenista del país en la actualidad, compartió honores con Rafael Pelón Osuna, leyenda del tenis nacional, para proclamarse monarcas olímpicos en dobles en México 68. Asimismo, fue compañero de Raúl Ramírez, otra figura del tenis tricolor, representando al equipo mexicano en la Copa Davis. Vicente se retiró en 1975 cuando selló con una victoria su último partido ante Estados Unidos. Junto con Ramírez se impusieron por 3-2 a la dupla de Bob Lutz y Dick Stockton. “Creo que jugué el mejor partido de mi vida y decidí retirarme a los 31 años de edad para que me recordaran como un ganador”, dijo en ese entonces Vicente Zarazúa. El medallista nació en 1944 en la colonia Tacubaya y creció en una familia aficionada al tenis. Su madre Rosario Loyola de Zarazúa fue campeona nacional, mientras sus hermanos mayores, Federico y José María, participaron en torneos locales.