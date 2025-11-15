De La Redacción

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. a10

El décimo tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito concedió un amparo en favor de la nadadora Melissa Rodríguez, medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) le pague la beca retroactiva de los periodos 2023 y 2024, que le fue suspendida durante la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente del organismo.

“Conade se había negado a pagar porque supuestamente no cumplía con ciertos compromisos o requisitos, entre ellos el registro único del deporte de la federación responsable de la disciplina, y algún otro detalle que tenía que ver directamente con la Federación Mexicana de Natación (FMN).

“Ahora, después de casi dos años de juicio, lo que le dice el colegiado (a Conade) es: revoca ese oficio en el que le negaste la beca, haz un análisis de sus logros deportivos y págale una vez que cumpla los requisitos que son de posible cumplimiento. La sentencia es irrevocable”, detalló el abogado Luis Jiménez, representante legal de Rodríguez.

El litigante indicó que el apoyo de 2025 se le ha pagado sin contratiempos a Melissa, por lo que sólo se debe cubrir el monto de los dos años anteriores.

La nadadora, quien ha sido multimedallista en las ediciones de Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010, Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, fue parte del grupo de deportistas acuáticos, entre ellos Randal Willars, Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco, que se vieron afectados luego de que Ana Gabriela Guevara suspendió en 2023 las becas debido a que la FMN fue desconocida por World Aquatics (antes Federación Internacional de Natación).