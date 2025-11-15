Alberto Aceves

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 inspira decenas de imágenes y videos que se reproducen en casi todos los sitios especializados en automovilismo. Más que un piloto de carreras, parece una estrella del pop. Su primera prueba en una práctica con Cadillac, en la que recorrió 457 kilómetros al volante del SF-23 negro, en Imola, logró situar otra vez en el mapa a una escudería todavía desconocida para los aficionados mexicanos. También, generó que en pocas horas los boletos para el Gran Premio de México 2026, en fases de preventa para socios bancarios, así como de la venta general, se agotaran a pocos días de que abriera el proceso.

Pérez, subcampeón del mundo en 2023 con Red Bull, tendrá la oportunidad de volver al autódromo Hermanos Rodríguez, en la capital del país, para una cita ininterrumpida en el calendario de la F1 desde 2025 que reúne a poco más de 400 mil personas en promedio durante el fin de semana. Por una decisión personal, el tapatío no asistió a la edición de este año, en la que se reportaron 401 mil 326 aficionados, 3 mil 632 lugares menos que en 2024, cuando compitió al lado del neerlandés Max Verstappen. Aunque la caída apenas fue perceptible, “el gran ausente fue Checo”, aseguraron autoridades de la orga-nización. Esta vez la expectativa es diferente.

“Fiesta asegurada: GP de México 2026 sold out, derivado de la alta demanda por parte de los aficionados que desean ser parte de la mejor fecha del campeonato”, informaron en su página oficial sobre la carrera que se llevará a cabo del 30 de octubre al 1º de noviembre del próximo año. “México GP pone a disposición de los aficionados que ya compraron sus entradas al evento 2026 la opción de adquirir el servicio de Derecho de Primera Opción (DPO), que les brindará la oportunidad de garantizar el mismo asiento para las carreras de 2027 y 2028”.