Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 9

México llega a la última etapa de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 sin una formación titular. Aunque el director técnico nacional Javier Aguirre insiste en que el futbol es de momentos, los cambios en la portería y el ataque, donde sólo Raúl Jiménez se perfila para liderar a los delanteros más jóvenes, producen dudas en el entorno de la selección a unas horas de enfrentar este sábado en el estadio TSM Corona a Uruguay, rival que dirige el argentino Marcelo Bielsa y que clasificó al torneo desde septiembre pasado, ubicado en el cuarto lugar de las eliminatorias en Sudamérica.

Más que un partido amistoso –el último de este año en el país–, Aguirre visualiza otro ensayo general en el que Obed Vargas y Armando González, por primera vez convocados al representativo de mayor categoría, recibirán su oportunidad al igual que el arquero de Santos, Carlos Acevedo, uno de los nueve elementos (Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Luis Ángel Malagón, Fernando Tapia, Álex Padilla, Carlos Moreno, Sebastián Jurado y Andrés Sánchez, los anteriores) de su ciclo en dicha posición.

“He llamado a nueve porteros desde el inicio de esta etapa. Eso significa que evidentemente nadie tiene el puesto asegurado bajo los tres postes, está clarísimo”, admite sobre un proceso en el que des-de septiembre de 2024, cuando relevó en el cargo a Jaime Lozano, repitió pocas veces un cuadro titular. “Recuerdo también que, en un partido de preparación para el Mundial, me tocó la fortuna de debutar en selección a Chicharito Hernández, por eso me gustaría involucrarme en historias como la de Armando y Obed. En el futbol uno no se fija en las edades, pero da gusto ver a jugadores con tamaños para representar a su país”.