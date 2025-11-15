▲ Luis Gamboa, jugador del Atlas, es felicitado por sus compañeros tras su destacada actuación ayer, al marcar un doblete en el empate 2-2 en tiempo regular con los albicelestes. Foto @miseleccionsubs

La selección Sub-17, que se ha distinguido por darle prestigio al país, firmó una nueva gesta para el futbol mexicano. El plantel juvenil dirigido por Carlos Cariño venció en tanda de penales por 5-4 (tras un empate 2-2 en tiempo regular) a Argentina, que suele ser el verdugo de los tricolores en los certámenes internacionales, para avanzar a octavos de final del Mundial de la catego-ría de Qatar 2025.

El siguiente reto de los tricolores será el martes cuando busquen el pase a cuartos de final ante Portugal, el cual se impuso 2-1 a Bélgica y sólo sufrió un descalabro en la fase de grupos.

El arquero Santi López apenas comienza su carrera en las fuerzas básicas del Toluca y ya puede presumir de haber sido protagonista de un juego que trascenderá en el futbol nacional. Aun cuando tuvo un yerro en el tiempo regular, el guardameta atajó el tiro de Gaston Bouhier, el primero en la ronda de penales, y después cobró con convicción el último disparo que confirmó la victoria de los mexicanos.

Luis Gamboa, integrante juvenil del Atlas, también lleva ahora la insignia de haber sido clave al conseguir el doblete que le dio vida a los tricolores en el tiempo regular.

En la serie desde los 11 pasos, Óscar Pineda, José Mancilla, Karin Hernández y Juan López también acertaron en sus disparos con autoridad.

“Detener el primer penal me da la confianza para atajar los demás y saber que estaba preparado para cobrar el quinto”, aseveró López aún con la euforia de haberle dado el triunfo a los mexicanos.

Hasta ahora, los enfrentamientos contra Argentina en los Mundiales habían sido sólo sufrimiento para México. La Albiceleste se impuso en las cuatro ocasiones de Copas del Mundo de selecciones mayores en las que se habían encontrado –Uruguay 1930, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Qatar 2022–. Incluso apenas hace unas semanas los tricolores también cayeron en la Copa Sub-20 frente a los sudamericanos en cuartos de final.