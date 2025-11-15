Enfrentará a Portugal
La selección nacional derrotó 5-4 en penales a los sudamericanos en la Copa del Mundo de la categoría
Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 9
La selección Sub-17, que se ha distinguido por darle prestigio al país, firmó una nueva gesta para el futbol mexicano. El plantel juvenil dirigido por Carlos Cariño venció en tanda de penales por 5-4 (tras un empate 2-2 en tiempo regular) a Argentina, que suele ser el verdugo de los tricolores en los certámenes internacionales, para avanzar a octavos de final del Mundial de la catego-ría de Qatar 2025.
El siguiente reto de los tricolores será el martes cuando busquen el pase a cuartos de final ante Portugal, el cual se impuso 2-1 a Bélgica y sólo sufrió un descalabro en la fase de grupos.
El arquero Santi López apenas comienza su carrera en las fuerzas básicas del Toluca y ya puede presumir de haber sido protagonista de un juego que trascenderá en el futbol nacional. Aun cuando tuvo un yerro en el tiempo regular, el guardameta atajó el tiro de Gaston Bouhier, el primero en la ronda de penales, y después cobró con convicción el último disparo que confirmó la victoria de los mexicanos.
Luis Gamboa, integrante juvenil del Atlas, también lleva ahora la insignia de haber sido clave al conseguir el doblete que le dio vida a los tricolores en el tiempo regular.
En la serie desde los 11 pasos, Óscar Pineda, José Mancilla, Karin Hernández y Juan López también acertaron en sus disparos con autoridad.
“Detener el primer penal me da la confianza para atajar los demás y saber que estaba preparado para cobrar el quinto”, aseveró López aún con la euforia de haberle dado el triunfo a los mexicanos.
Hasta ahora, los enfrentamientos contra Argentina en los Mundiales habían sido sólo sufrimiento para México. La Albiceleste se impuso en las cuatro ocasiones de Copas del Mundo de selecciones mayores en las que se habían encontrado –Uruguay 1930, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Qatar 2022–. Incluso apenas hace unas semanas los tricolores también cayeron en la Copa Sub-20 frente a los sudamericanos en cuartos de final.
Sin embargo, el guion fue diferente ahora. Aun cuando México avanzó a los dieciseisavos de final por fair play y Argentina consiguió su pase como líder invicto del Grupo D, los tricolores apelaron a la gallardía para romper con la hegemonía del rival y salir con el triunfo.
Así, el Tricolor Sub-17 suma otra de las proezas en su recorrido en Mundiales después de haber sido campeones en las ediciones de Perú 2005 y México 2011, siendo la categoría que más glorias le ha dado al futbol nacional.
En el duelo, los argentinos se adelantaron al inicio del encuentro cuando Ramiro Tulian sorprendió a la zaga mexicana con un disparo dentro del área apenas a los nueve minutos. El tanto golpeó en el ánimo de los tricolores, mientras los albicelestes se relajaron.
Fue hasta el complemento cuando México recuperó la fortaleza mental y cambió su estrategia por una más arriesgada que llegó a confundir al rival. Apenas retornaban de la pausa cuando Ian Olvera se filtró por la banda izquierda y mandó un centro para que Luis Gamboa (46) tomará por sorpresa al arquero argentino con un remate de cabeza pegado al poste, jugada que debió ser validada por el VAR.
Ya con el ánimo recuperado y frente a un plantel de Argentina desconcertado, México dio la voltereta a los 58 minutos con una jugada estratégica. Felix Contreras peinó el balón en un pase desde fuera del área y de nueva cuenta Luis Gamboa definió ahora con un disparo al ras del césped para sacudir las redes.
Cuando parecía que los tricolores aseguraban el triunfo, Santi López falló en una mala salida que le dio la oportunidad a Fernando Closter de igualar el juego al 87 con remate de cabeza. Con el tiempo casi agotado, el suspenso se impuso por instantes hasta que el VAR aprobó el gol para mandar el due-lo a los agónicos penales.