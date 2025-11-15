Pablo Espinosa

El compositor Bob Dylan es noticia: creó una versión nueva y muy poderosa de la pieza que ha mencionado varias veces durante años como “la mejor” que ha escrito: Every Grain of Sand, que dio a conocer hace 24 años y que ahora a sus 84 lanza como un mensaje soberano: una obra maestra cuyos componentes, música y poesía, lo declaran como el más grande músico vivo.

Es costumbre del Premio Nobel de Literatura 2016 sorprender. La mayor sorpresa que ha dado es ganar el máximo galardón literario del mundo, lo que causó que muchos se desgarraran las vestiduras.

Cuando hizo a un lado su guitarrita de palo y se electrificó, hace 60 años, hizo enojar a muchos también.

En 1979 grabó Slow Train Coming, pleno de citas bíblicas y mensajes religiosos, dada su conversión al cristianismo. Eso causó coraje y críticas muchas.

¿Qué espera la gente que sea Bob Dylan? ¿una estrella más del negocio de la música? ¿un socialité? ¿un santón que obre milagros?

La respuesta está en el viento, es decir, es muy obvia por sencilla: Bob Dylan no es otra cosa que un músico y un poeta.

Cada vez que Bob Dylan se planta en un escenario, sorprende. Como su última visita a México, donde durante más de dos horas canturreó una tras otra sus piezas favoritas. Al salir, escuché este diálogo:

–¡Qué decepción, wei!

–Sí, wei, no cantó Blowing in the Wind, wei.

No tuvieron tiempo de sorprenderse: por supuesto que la cantó, pero en el glíglico-esperanto-lengua nonata, estilo que ha desarrollado desde entonces, de cantar sin prosodia, sin pronunciar con claridad palabras, para limitarse a poner acentos en determinados acordes y lograr así, nueva sorpresa, invenciones musicales prodigiosas.

La nueva epopeya consiste en eso: una creación musical pura. En la página @the_Daily_Dylan, en X (antes Twitter) puede usted, hermosa lectora, amable lector, disfrutar y confirmar el aserto en un video donde interpreta Every Grain of Sand con tal ímpetu poético, atmósfera muy íntima y un sentido muy delicado y exquisito del arte de la música, que uno no tiene más que repetir la pieza una y otra vez para descubrir los pliegues, recursos musicales, efectos en acordes, cambios de ritmos, contracantos, un solo de armónica como nunca lo había hecho, hasta llegar al clímax, como un hermoso himno y luego un pasaje en piano primero con la mano derecha mientras en la izquierda sostiene la armónica y sopla y luego con las dos manos, en su costumbre de tocar el piano sin sentarse, mientras sus músicos completan paisajes gospel, vaivenes, oleajes marinos, densidades de arena deslizándose. Una nueva obra maestra habemus.

Dylan comenzó a retomar esa pieza, Every Grain of Sand, hace cuatro años, en plena pandemia, con todo el sentido de reflexión que aquellos años que vivimos en peligro y en que murieron tantos, ameritaba.

Desde entonces suele ser la pieza de regalo al terminar cada concierto de su Never Ending Tour (otra forma de sorprender a propios y extraños: no dejar de tocar en vivo, en una gira que nunca terminará) y esa costumbre se ha convertido en un mensaje con hondo significado.

En el video disponible en Tuiter, logrado por alguien entre el público, dado que Dylan suele negar presencia de fotógrafos y prensa y grabaciones en sus conciertos, vemos a Dylan terminar su concierto, irse a un rincón, alisarse el pelo, concentrarse como un director de orquesta lo hace antes de la anacrusa, y entona los versos en el estilo que creó cuando lanzó su disco Murder Most Foul, hace cinco años, como un registro humanístico del devenir.

En esa obra maestra, Dylan echa mano de recursos de la balada antigua: pies yámbicos, trocaicos y dactílicos. Es una música hecha con palabras, forma tradicional de la balada anglosajona que consiste en un poema narrativo recitado, no cantado, donde la música va por un lado, creando atmósferas.