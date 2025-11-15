Cultura
En la gestión de Sheinbaum se han repatriado 2 mil 269 bienes culturales
 
Periódico La Jornada
Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 5

La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke, informó que gracias a los esfuerzos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por tener una política activa de protección del patrimonio cultural, durante la presente administración se han logrado restituir 2 mil 269 objetos culturales a nuestro territorio nacional.

Durante el conversatorio Raíces mexicanas, organizado ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a propósito del Día Internacional Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, se abordó el valor del patrimonio cultural y la importancia de protegerlo.

El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Joel Omar Vázquez Herrera, celebró los esfuerzos encabezados por la Secretaría de Cultura federal, a cargo de Claudia Curiel de Icaza, al levantar la voz con la consigna de #MiPatrimonioNoSeVende, lo que se ha traducido en la repatriación de más de 14 mil piezas patrimoniales en las dos administraciones pasadas.

