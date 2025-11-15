De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 5

La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke, informó que gracias a los esfuerzos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por tener una política activa de protección del patrimonio cultural, durante la presente administración se han logrado restituir 2 mil 269 objetos culturales a nuestro territorio nacional.

Durante el conversatorio Raíces mexicanas, organizado ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a propósito del Día Internacional Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, se abordó el valor del patrimonio cultural y la importancia de protegerlo.