Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 5

A sus 100 años, el maestro Arturo Estrada (Panindícuaro, Michoacán, 30 de julio de 1925), discípulo de Frida Kahlo, Diego Rivera y José Clemente Orozco, asegura: “soy el único que ha pintado a los grandes artistas de México que han muerto”.

A lo largo de sus más de 80 años de trayectoria, el pintor y muralista ha visto aparecer y desaparecer corrientes que fueron válidas en su tiempo. Hoy comparte sus vivencias en el arte y salva del olvido una parte de la historia del país en el libro Güero: Memorias de Arturo Estrada, el cual se presentará el 22 de noviembre en el Museo Mural Diego Rivera.

Bajo el sello Talamontes Editores, la publicación es resultado de una extensa charla del artista michoacano con el escritor Rodrigo Ortega Acoltzi. Es un testimonio íntimo enriquecido con más de 179 imágenes entre documentos, fotos inéditas y obra pictórica del maestro.

En charla con la prensa sobre sus memorias relatadas a Rodrigo Ortega, el muralista, que formó parte del grupo Los Fridos, rememoró la época en que estudió en la Casa Azul de Frida, en compañía de Arturo García Bustos, Guillermo Monroy y Fanny Rabel, su estadía en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y las obras que realizó en varias ciudades del país.

“El arte pictórico despertó mucho interés en esa época, no sólo en pintura de caballete, sino en murales, y eso era parte de la enseñanza y del concepto de crear arte monumental. Tuve oportunidad de dejar en varios estados de la República, en el norte y en el centro del país, murales que tal vez todavía existan, porque en ese tiempo era novedosa la pintura mural en el exterior, pero eso era más difícil; por ejemplo, pinté en San Luis Potosí.”

Estrada comentó que en El Colegio Nacional los grandes maestros, como Orozco, Rivera y Siqueiros, enseñaban la técnica, al igual que en La Esmeralda. “El mural era el arte público que ayudaba a entender a los mexicanos el desarrollo del arte y la vida del país”.