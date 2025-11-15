Daniel López Aguilar

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 4

Julieta García González (Ciudad de México, 1970) lleva años observando a los perros como quien contempla un misterio cotidiano.

Su interés por entender cómo llegaron a ocupar un lugar central en los vínculos humanos la llevó a escribir Perros y personas: Una historia de amor (Reservoir Books), ejemplar que combina ensayo, memoria y relatos insólitos sobre la compañía canina.

Más que tratado académico o manual etológico se trata de un homenaje íntimo a una relación que, según la autora, “rebasa cualquier categoría tradicional de amor”.

Dos citas abren la lectura: la novelista y dramaturga Elena Garro alude a El día que fuimos perros, mientras la escritora Mary Oliver describe el magnetismo incomprensible que surge al elegir un cachorro.

“Ese recorrido hacia otras voces se entrelaza con mi propia historia. En mi infancia no tuve perritos. Sin embargo, me seguían, y lo interpretaba como signo del destino, aunque mis padres no lo veían igual. Fue hasta mis veintes que adopté a mi primera perra”, explicó García González en entrevista con La Jornada.

“Desde entonces, cada amigo de cuatro patas dejó su impronta en etapas vitales: mudanzas, separaciones, cambios de trabajo, duelos. Están ligados a lo más íntimo: matrimonios, pérdidas, incluso rutinas tan sencillas como los paseos. Responden a nuestros movimientos y emociones.”

Además de sus propios animales, la también ensayista recorre historias de canes que acompañaron a artistas y escritores. Destaca a Lump, considerado por Picasso como algo distinto a un animal o a una persona, y a Carl, inseparable de Emily Dickinson.

Se detiene en las monjas medievales que escondían mascotas en sus celdas para preservar algo exclusivamente propio, y evoca a Rintintín, convertido en estrella de cine. “Me interesaba cómo ellos también fueron elegidos y cómo dejaron huella en la obra de quienes los amaron”, indicó García González.

Del ámbito histórico al cotidiano, relata con humor la custodia compartida de dos ejemplares tras un divorcio, y rememora la sensación de seguridad que le brindó una perra al volver sola a la Ciudad de México.

Durante la pandemia de covid, asegura, fueron sus compañeras quienes le ayudaron a sostenerse ante la ansiedad: “gracias a ellas mantuve una rutina. No podía quedarme en pijama con la desesperación; tenía que sacarlas, alimentarlas, estar con ellas. Su constancia me sostuvo”.