o; no se trata de esa fraudulenta faramalla ultra capitalista de ventas tramposas y compras inútiles que nos endilgan periódicamente como un distractor más. Se trata de que el pasado fue un buen fin de semana musical, con dos buenos conciertos en sábado y domingo en la Sala Nezahualcóyotl.

En el primero, se presentó la Filarmónica de la UNAM bajo la batuta huésped de la inglesa Catherine Larsen-Maguire con un espléndido programa Álvarez-Shostakovich. Primero, Metal de tréboles de Javier Álvarez, para cuarteto de percusiones y orquesta; claro, con Tambuco como solistas. De interés inicial, la distribución espacial del arsenal de percusiones en el escenario; protagonistas, dos marimbas; cómplices principales, steel-drums de la tradición caribeña. Como siempre en Álvarez, se trata de una obra a la vez inteligente y expresiva, que inicia en el ámbito de una sinuosa cadencia tropical de delicada orquestación. Después, el infaltable espíritu telúrico, terrenal, tan propio de su música, con diversos estados de ánimo, pulsos, acentos, con una rica alternancia entre lo lírico y lo expansivo, todo ello muy bien matizado por los solistas. Y, a la vez, nada de concesiones populacheras o anecdóticas en esta música exuberante y expertamente escrita. Dos episodios muy especiales: uno, el color combinado de steel-drums con vibráfono más pinceladas de arpa y metales con sordina; otro, una rica y rasposa descarga a cuatro güiros. Sobra decir que este pulido y resonante Metal de tréboles de Javier Álvarez fue interpretado por Tambuco con la excelencia, habilidad y precisión de siempre. Y que me perdone el benévolo espíritu de Don Zeferino, pero el bello arreglo de La Llorona para dos marimbas, ocho manos y diez baquetas que regaló Tambuco se oye mejor en las marimbas de concierto que en las tradicionales.

Después, una potente y bien calibrada ejecución de la Décima sinfonía de Dmitri Shostakovich, en la que Catherine Larsen-Maguire obtuvo (como en la obra de Álvarez) un buen rendimiento de la OFUNAM; entre otros aciertos, no le tembló la batuta para conducir el segundo movimiento de la obra (que es un amargo retrato de Stalin) con el núcleo rudo y los bordes ásperos que la pieza demanda.