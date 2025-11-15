▲ Para el director de orquesta estadunidense, la Sinfonía núm. 3 de Mahler “es única en el repertorio. Son alrededor de 100 minutos de música total, lo suficiente para tres sinfonías”, por lo que, reconoció en entrevista, su interpretación representa un reto para él. Foto Jair Cabrera Torres

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 3

La tercera –como reza el refrán– es la vencida para la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM). Tras dos años de intentos fallidos, la agrupación se apresta a enfrentar la colosal Sinfonía núm. 3 de Gustav Mahler (1860-1911) en una serie de tres conciertos.

Los dos primeros tendrán lugar hoy y mañana –a las 18 y las 12:30 horas, respectivamente– en su sede: la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli (Periférico Sur 5141, colonia Isidro Fabela).

El tercero será una gala en el Palacio de Bellas Artes el 22 de noviembre, lo que marca el regreso de esa orquesta al máximo escenario cultural del país tras su más reciente actuación, en 2018.

La programación de esta obra es siempre un acontecimiento, al ser considerada una “de las más monumentales” del repertorio sinfónico, tanto por su extensión –entre 90 y 110 minutos– como por su concepción filosófica que busca abarcar la totalidad de la naturaleza y la existencia humana.

“Es una teoría sobre la vida y la humanidad”, resume Scott Yoo, director artístico de la OFCM, en charla con La Jornada al concluir el ensayo. “Una pieza musical de esta magnitud es increíble; es como cuando uno camina en Teotihuacan, la Ciudad de México o París y se da cuenta de que el mundo es inmenso y uno ínfimo. Al lado de esta obra soy como una hormiga”.

El ambiente en la sala Silvestre Revueltas este viernes se percibe expectante. Es el segundo ensayo a tutti. Están los atrilistas, así como los integrantes de los coros Femenino de la Orquesta Sinfónica de Minería y de Niños de la Schola Cantorum de México, además de la mezzosoprano mexicana Carla López-Speziale, la solista, amalgamados por la batuta de Scott Yoo.

El director deja el podio para acomodar a los niños más pequeños al frente, buscando la complicidad visual en un escenario que se antoja insuficiente para tan vasta empresa. Aun así, de ese numeroso conjunto emanan notas subyugantes.

Tras un “let me see”, en inglés, interrumpe y canta el “bimm-bamm” que busca del coro infantil, el sonido de campanas del quinto movimiento de la sinfonía mahleriana. “Excelente, amigos”, felicita en español y despide a los niños, quienes se retiran entre aplausos de la orquesta. “Ahora el tercer movimiento”, anuncia.