▲ De las más de 20 presentaciones musicales, destaca el estreno mundial de un concierto comisionado a la compositora colombiana Amparo Ángel, así como las presentaciones de la Orquesta de Cámara de Berlín y de Paquito de Rivera, en la imagen. Foto cortesía del festival

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 2

Tras un primer periodo entre 2002 y 2016, Verónica Bernal Vargas retomó la dirección del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez en 2020, el momento más crítico para la cultura en este siglo XXI, por la pandemia de covid.

Lejos de amilanarse, encabezó “una reingeniería” que no sólo salvó al encuentro de su desaparición, sino que lo ha consolidado como referente en México y América Latina, con un inusual modelo de financiamiento y una proyección social y artística que hoy lo distinguen.

A unas semanas de efectuarse su 37 edición, desde ayer y hasta el 23 de noviembre, la también gestora cultural comparte en entrevista con La Jornada el sueño que la motiva y que heredó de su abuelo, el célebre compositor michoacano Miguel Bernal Jiménez (1910-1956): “convertir a Morelia en la Salzburgo de América”.

Agrega: “¡Qué maravilla que algún día logremos tener esas grandes producciones, pero creo que vamos en buen camino! Otro sueño es un festival como el de Edimburgo. Realmente, el sueño es poder fusionarnos con más festivales del mundo y que nuestros músicos vayan a tocar allá y que los de allá vengan al nuestro”.

Verónica Bernal detalla que la principal aspiración ahora es “seguir siendo un puente de plata para los músicos mexicanos y ayudarlos a que vayan a estudiar y a prepararse en el extranjero, y que también puedan tener presentaciones en otros festivales”.

Como primicia, anuncia que el ganador del Concurso Paganini, que se realiza cada dos años en Italia, actuará en la próxima edición del festival de Morelia. “Estamos buscando ese tipo de vínculos que también nos pongan en el mapa mundial”, afirma.

Con la dirección artística de un consejo integrado por Juan Felipe Molano (del Conservatorio de Seattle y director de las orquestas juveniles de esa ciudad estadunidense), Juan Alonso Mendoza (director artístico de la Escuela Reina Sofía, en Madrid) y Silvia Santa María (integrante del Cuarteto José White y gestora cultural), el encuentro definió a partir de este año una nueva línea curatorial.

“Se decidió que de aquí a los 40 años del festival –en 2028– se pudiera dedicar a un continente. Qué mejor que empecemos con el nuestro. Por eso el eslogan este año es América suena”, explica Bernal.

Precisa que aunque participen ahora “grandes agrupaciones y solistas” de otras latitudes, como la Orquesta de Cámara de Berlín y la violinista española Leticia Moreno, el repertorio que interpretarán será de compositores de América, entre ellos Astor Piazzolla y Samuel Barber.

Tal consigna, acota, rige para todos los participantes, incluso el saxofonista de origen cubano Paquito de Rivera; la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia; el Quinteto de Alientos WindSync, de Estados Unidos; el Dúo Atlántico, de Costa Rica, y el pianista ruso Artem Kuznetsov, por mencionar algunos.

Tejido social y sentido de pertenencia

Para la directora del Festival de Música de Morelia, uno de los ejes torales de este encuentro es su incidencia social, a lo cual considera de suma importancia en una entidad tan violenta y con tanta inseguridad como Michoacán: “Hemos abonado muchísimo al tejido social y en hacer comunidad. La gente siente suyo el festival; tiene sentido de pertenencia”.