Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 30

Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Uziel Jesús Sánchez Martín, líder de una facción de La familia michoacana que opera en la alcaldía Tláhuac.

El sujeto es señalado de ser el autor intelectual de un doble homicidio perpetrado en febrero, en la calle Emperadores, colonia 3 de Mayo, donde una menor de edad y una mujer murieron.

Tras la agresión con arma de fuego contra una conductora que iba en su vehículo sobre la calle Valle Alpino, en la colonia Selene, la SSC emprendió vigilancia fija y móvil, por lo que identificaron al cabecilla de esta célula delictiva. Así se supo de su zona de operación, así como los vehículos en los que se desplazaba continuamente.

Durante un recorrido de seguimiento en la calle Puente Caso esquina Prolongación Miramontes, en la colonia Amsa, en Tlalpan, los oficiales localizaron en una camioneta a tres hombres armados. Después de marcarles el alto, en una revisión les hallaron un arma corta con siete cartuchos útiles, 63 bolsitas con mariguana, 82 envoltorios que tenían cocaína en piedra, una bolsa con aproximadamente 40 gramos de crystal, dinero en efectivo y tres teléfonos celulares de alta gama.

Sánchez Martín fue detenido junto a Jorge Enrique Hernández Sánchez y Félix Jesús Noguerón Alvarado, sus principales operadores, dedicados a la venta y distribución de droga en la misma demarcación, y quienes fungen de choferes del vehículo con placas de circulación del estado de Michoacán.

Autoridades capitalinas han asestado varios golpes a la estructura de La familia michoacana; según las investigaciones, que ha buscado expandir sus operaciones en la capital y el estado de México.

El 14 de septiembre fueron desmantelados invernaderos de la célula H1A1 de dicho cártel en la alcaldía Benito Juárez, y en el centro de la ciudad detuvieron a Sergio Cano, El D3, quien dirigía esa facción.

La expansión del grupo delictivo fue identificada por agentes de inteligencia tras la detención en enero de Luis Manuel Corrales o Guillermo Contreras o Jorge García Méndez o Ulises Carreón, nombres que usaba El Galleta.