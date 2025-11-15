Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 30

El Gobierno de la Ciudad de México hizo un reconocimiento para más de mil servidores públicos de los cuerpos de emergencia que participaron en las labores de apoyo a los afectados por la explosión de una pipa en el distribuidor vial La Concordia, así como por las fuertes lluvias en la capital del país y las inundaciones en el estado de Veracruz.

En un acto realizado en el Altar a la Patria, la titular del Ejecutivo local, Clara Brugada, entregó la insignia Yaotl (que quiere decir Guerrero, en náhuatl), a personal de protección civil, bomberos y de la policía, entre otros, quienes “demostraron el espíritu solidario de los capitalinos”.

Se trata de la primera vez que se lleva a cabo esta ceremonia, en la que se dieron mil 12 insignias, aunque serán 3 mil 796 servidores públicos los que recibirán dicho reconocimiento, incluidos también los empleados de las secretarías de Obras y Servicios, Gestión Integral del Agua, Gobierno y Salud.

En su intervención, la titular del Ejecutivo local recordó de manera especial a la señora Alicia Matías Teodoro, quien murió durante la conflagración en Iztapalapa al proteger a su nieta; como parte de la ceremonia se guardó un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de esa explosión.