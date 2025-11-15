▲ La primera Feria del frijol estará hasta mañana en la explanada del monumento. Foto Germán Canseco

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 30

Cientos de capitalinos acudieron a la primera Feria del frijol y la agrobiodiversidad, en la explanada del Monumento a la Revolución, donde degustaron platillos elaborados con esa leguminosa, además de que adquirieron el grano a precios accesibles, entre ellos los frijoles Bienestar, que forman parte del programa Alimentación Bienestar del gobierno de la República.

El evento, que continuará hasta este domingo, reúne a los principales productores de frijol de Zacatecas, Durango y Nayarit, pero también del estado de México, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México, que instalaron módulos para ofrecer de manera directa, sin intermediarios, el alimento que es parte esencial de la dieta de los mexicanos.

Los asistentes son recibidos con un gran tapete en el que se representa a la diosa de la agricultura, Chicomecóatl, elaborado con granos de distintos tipos de frijol, como flor de mayo, ayocote, alubia, hoja de cabra y sangre de toro, además de maíz palomero, azul y blanco.

En la feria, que además incluye actividades culturales y artísticas, los asistentes pueden comprar varias especies de frijol de las 50 que se producen en el país, pero también degustan platillos como enfrijoladas, gorditas, sopes y huaraches, entre otros.

La feria fue inaugurada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, quien destacó que el frijol es parte de la identidad del campo mexicano, por lo que así como “decimos las mujeres y los hombres del maíz, también decimos que somos un pueblo orgullosamente frijolero”.