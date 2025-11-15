Ángel Bolaños Sánchez

Con una generación de 13 mil toneladas de residuos sólidos, de los que entre 12 y 14 por ciento son plásticos, la campaña que el gobierno capitalino iniciará con el fin de separar la basura en orgánica, inorgánica reciclable e inorgánica no reciclable, para que a partir del próximo año se recolecte de manera diferenciada, es una gran oportunidad para que los ciudadanos identifiquen la forma correcta de disponer de ellos y evitar que terminen en rellenos sanitarios, el agua, coladeras o dispersos en el ambiente como microplásticos.

Mónica Viétnica Alegre, titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), afirmó lo anterior y dijo que se requiere trabajar estratégicamente con la industria, al participar en el foro del Congreso local Circularidad de los plásticos, retos y soluciones.