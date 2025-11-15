Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 29
Desde temprano, los capitalinos comenzaron a recorrer plazas y centros comerciales para aprovechar descuentos y promociones que se ofrecen por El Buen Fin 2025, con la satisfacción de llevar a casa algún artículo que requieren, pero también con el temor de excederse con la tarjeta de crédito; los locales y departamentos con una mayor afluencia eran los de telefonía, ropa, calzado, aparatos electrónicos y electrodomésticos.
En una de las tiendas ancla de Parque Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Octavio dijo que esperaba el Buen Fin para comprarse ropa, pero le preocupaba ocupar más crédito de lo que tiene pensado pagar con su aguinaldo.
Sandra mencionó que encontró un extractor de jugos en frío que le recomendaron, y aunque no fue mucho el ahorro, de mil 208 a mil 58 pesos, la ventaja es que lo empieza a pagar en febrero.
Después de detenerse a recibir información sobre las características y el costo de una pantalla según el método de pago –al contado, con crédito de la tienda, de alguna institución bancaria o a plazos–, Sofía y Claudia, ambas pensionadas, confesaron que en realidad no buscan ese ni ningún otro artículo en particular, “sólo venimos a ver qué encontramos y que realmente sea barato”.
Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan recorridos de supervisión en plazas y centros comerciales, tiendas departamentales y de autoservicio, zonas de restaurantes y turísticas, así como concentraciones de negocios en vías primarias para verificar el funcionamiento del operativo en el que intervienen alrededor de 16 mil policías.
Joaquín Mendoza González, inspector general regional de Gustavo A. Madero, explicó que el jueves se inició el operativo con saldo blanco en su primer día, y se cuenta con personal y unidades de base en cada plaza o centro comercial.
Ayer, en una primera supervisión por Parque Tepeyac y Plaza Tepeyac, los dos principales centros comerciales en la alcaldía por su extensión y afluencia, se verificó la presencia de las unidades de base y carpas en puntos próximos con un uniformado para auxiliar en los desplazamientos y brindar apoyo cuando sea solicitado.