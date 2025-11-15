▲ También la ropa y el calzado están entre los principales productos en ser adquiridos. Foto Germán Canseco

Desde temprano, los capitalinos comenzaron a recorrer plazas y centros comerciales para aprovechar descuentos y promociones que se ofrecen por El Buen Fin 2025, con la satisfacción de llevar a casa algún artículo que requieren, pero también con el temor de excederse con la tarjeta de crédito; los locales y departamentos con una mayor afluencia eran los de telefonía, ropa, calzado, aparatos electrónicos y electrodomésticos.

En una de las tiendas ancla de Parque Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Octavio dijo que esperaba el Buen Fin para comprarse ropa, pero le preocupaba ocupar más crédito de lo que tiene pensado pagar con su aguinaldo.

Sandra mencionó que encontró un extractor de jugos en frío que le recomendaron, y aunque no fue mucho el ahorro, de mil 208 a mil 58 pesos, la ventaja es que lo empieza a pagar en febrero.

Después de detenerse a recibir información sobre las características y el costo de una pantalla según el método de pago –al contado, con crédito de la tienda, de alguna institución bancaria o a plazos–, Sofía y Claudia, ambas pensionadas, confesaron que en realidad no buscan ese ni ningún otro artículo en particular, “sólo venimos a ver qué encontramos y que realmente sea barato”.