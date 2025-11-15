▲ En varias colonias ubicadas sobre la vialidad, los habitantes y comerciantes han rechazado las obras en esa zona. Foto Alfredo Domínguez

Josefina Quintero

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 29

Vecinos de Santa Úrsula Coapa tomaron la calzada de Tlalpan a la altura de la escuela Xavier Mejía en protesta porque en este punto el trazo de la ciclovía confinará parte de la banqueta para los ciclistas, sin tomar en cuenta a los estudiantes de primaria, peatones y adultos mayores que ahí transitan.

En viernes de quincena, puente y ofertas del Buen Fin, el cierre de la vialidad –que empezó a las 9 de la mañana– generó un severo caos vial que abarcó avenidas como Miramontes, División del Norte, Acoxpa, Periférico e Insurgentes prácticamente todo el día.

Pese a que se presentó personal de concertación política del gobierno local, que ofreció un diálogo, los inconformes se negaron a una negociación porque su demanda es “la suspensión inmediata de la ciclovía”.

Los vecinos utilizaron las mismas dovelas naranjas que limitaban la circulación para marcar la zona de obra de la ciclovía para impedir el paso. Además, colocaron un tendedero con pancartas con letras mayúsculas y en rojo: “No a la ciclovía”.

Los manifestantes aseguraron que las obras ponen en riesgo a los peatones y entorpecen el tránsito de la zona, que es altamente transitada, y que la vía provocará que se pierdan muchos empleos, se afectará a las viviendas que tienen salida directa a la calzada de Tlalpan.