Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 28

Entre acarreos y violaciones a la Ley de Cultura Cívica es como se llevan a cabo la serie de informes de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunciaron residentes, quienes mencionaron entre las arbitrariedades la colocación de pancartas y pendones con su imagen en árboles y jardines, así como el uso de banquetas y zonas peatonales para estacionar los vehículos de la comitiva que la acompaña “en su placeo por las colonias, tal como si ya estuviera en campaña”.

Habitantes de Santa María la Ribera, Vista Alegre y Obrera se encontraron con grupos clientelares, que “como en los viejos tiempo del PRI, hicieron el pase de lista para verificar la asistencia de sus agremiados a cambio de la dádiva”.

Ante la demora de Rojo de la Vega, lo que caracterizó sus eventos, muchos de los “verdaderos vecinos de las colonias optaron por irse y los discursos sólo fueron aplaudidos por esos, a los que se obligó a asistir”.

En Santa María la Ribera fueron claras las violaciones: acomodaron las camionetas y motocicletas en la explanada del kiosco Morisco. Es en esta colonia, donde los residentes aseguraron que la servidora pública no les cumplió y presentaron una serie de imágenes donde son evidentes los tiraderos clandestinos, el daño de calles y avenidas en los que diariamente deben caminar adultos mayores que no han sido pavimentadas ni atendidas.