Cambios a la ley orgánica le permitieron competir
Se excusó de la dirigencia durante la sesión para participar en la contienda
Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 28
El magistrado Rafael Guerra Álvarez fue relecto para un tercer periodo al frente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Poder Judicial de la Ciudad de México, del 1º de enero de 2026 al 31 de agosto de 2027, y será hasta entonces cuando dicho cargo sea sometido a elección popular, conforme el proceso que se realizó en junio pasado.
Con esta nueva fase, Guerra cumplirá ocho años al frente del TSJ, el cual encabeza desde 2019.
A pesar de que la reforma al Poder Judicial establece la no relección, el Congreso capitalino aprobó modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitieron su participación este viernes.
En sesión extraordinaria de magistradas y magistrados, Guerra se excusó de la presidencia para ser uno de los cinco candidatos que contendieron. Fue así que la lista de los que levantaron la mano y que habían entregado su proyecto de trabajo quedó conformada además por Celia Marín Sasaki, Rosalba Guerrero Rodríguez, Arturo García Salcedo y Alejandro Sentíes Carriles.
Ganó con 60 votos
Durante la sesión, se abrió un debate por la transparencia del sufragio, así como la propuesta de destrucción de las papeletas de votaciones, las cuales consistían en hojas papel bond que fueron selladas al momento y firmadas por la secretaria del pleno.
El debate se alargó por más de una hora para que los integrantes del pleno aprobaran la realización del proceso de manera ordinaria, con escrutadores elegidos por los aspirantes, que contaron los votos.
Guerra fue considerado por más de las dos terceras partes del pleno, por lo que obtuvo 60 sufragios. En el conteo, y una vez alcanzadas las dos terceras partes del pleno, es decir 53 votos –requisito establecido antes de la nueva reforma al Poder Judicial–, el auditorio rompió en gritos y aplausos, por lo que se tuvo que solicitar que se guardara la calma hasta que concluyera el proceso.
“¡Presidente, presidente!”, gritaron las personas convocadas para la sesión extraordinaria al escuchar el resultado de la votación.
En el marco de la relección de Rafael Guerra Álvarez, trabajadores del Poder Judicial realizaron una protesta, cerraron diferentes sedes de manera simbólica ante este procedimiento, además de solicitar un aumento salarial de 20 por ciento y diferentes prestaciones.