▲ Con más de dos tercios de votos requeridos, Rafael Guerra va por su tercer periodo en el Tribunal Superior, el cual concluirá en 2027; el siguiente encargado sí será elegido por medio de votación de los ciudadanos. Foto Cuartoscuro

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 28

El magistrado Rafael Guerra Álvarez fue relecto para un tercer periodo al frente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Poder Judicial de la Ciudad de México, del 1º de enero de 2026 al 31 de agosto de 2027, y será hasta entonces cuando dicho cargo sea sometido a elección popular, conforme el proceso que se realizó en junio pasado.

Con esta nueva fase, Guerra cumplirá ocho años al frente del TSJ, el cual encabeza desde 2019.

A pesar de que la reforma al Poder Judicial establece la no relección, el Congreso capitalino aprobó modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitieron su participación este viernes.

En sesión extraordinaria de magistradas y magistrados, Guerra se excusó de la presidencia para ser uno de los cinco candidatos que contendieron. Fue así que la lista de los que levantaron la mano y que habían entregado su proyecto de trabajo quedó conformada además por Celia Marín Sasaki, Rosalba Guerrero Rodríguez, Arturo García Salcedo y Alejandro Sentíes Carriles.

Ganó con 60 votos

Durante la sesión, se abrió un debate por la transparencia del sufragio, así como la propuesta de destrucción de las papeletas de votaciones, las cuales consistían en hojas papel bond que fueron selladas al momento y firmadas por la secretaria del pleno.