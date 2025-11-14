Iván Evair Saldaña y César Arellano

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 22

Cuatro expolicías municipales de Lagos de Moreno, Jalisco, fueron sentenciados a 40 años de prisión por la desaparición forzada de cuatro jóvenes originarios de San Luis Potosí.

Los condenados, detenidos en mayo de 2022, son Erick Irineo Hernández Larios, Óscar Abascal Polito, Juan Manuel Márquez de la Paz y Seyed Muhammad Husain Martínez Orozco.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la sentencia luego de que agentes del Ministerio Público Federal, adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, presentaron pruebas suficientes ante el juez. Además de la pena de prisión, los ex policías recibieron suspensión de derechos civiles y políticos, así como la obligación de reparar el daño a las víctimas.