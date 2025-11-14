Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 22
Cuatro expolicías municipales de Lagos de Moreno, Jalisco, fueron sentenciados a 40 años de prisión por la desaparición forzada de cuatro jóvenes originarios de San Luis Potosí.
Los condenados, detenidos en mayo de 2022, son Erick Irineo Hernández Larios, Óscar Abascal Polito, Juan Manuel Márquez de la Paz y Seyed Muhammad Husain Martínez Orozco.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la sentencia luego de que agentes del Ministerio Público Federal, adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, presentaron pruebas suficientes ante el juez. Además de la pena de prisión, los ex policías recibieron suspensión de derechos civiles y políticos, así como la obligación de reparar el daño a las víctimas.
En otro caso, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tlaxcala, obtuvo una condena de 66 años de prisión contra Luis Ángel Romero Díaz por robo de vehículo de autotransporte federal, robo de mercancía, asociación delictuosa, secuestro exprés y portación de un inhibidor de señal.
Elementos de la Guardia Nacional fueron alertados por un trabajador de una empresa de monitoreo sobre un tráiler que salió de ruta; el operador y los custodios habían sido privados de la libertad y abandonados en un paraje.
Los agentes localizaron la unidad, reconocida por personal de la empresa, y durante la inspección aseguraron el vehículo, un inhibidor de señales y otros indicios.