Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 22

Han transcurrido 15 años del asesinato de Sergio Adrián Güereca a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que disparó desde El Paso, Texas, hacia el lado mexicano.

En el tiempo transcurrido sin justicia por el crimen, su mamá, María Guadalupe Güereca, afirma que mantiene la fuerza para que su muerte no quede impune, y así lo hará hasta que pierda la vida.

El camino ha sido largo y ha estado atiborrado de burocracia y promesas vacías de autoridades mexicanas.

Lo mismo vivió Araceli Rodríguez Salazar. Hace 13 años su hijo recibió 10 tiros en Nogales, Sonora, de un agente de la Patrulla Fronteriza, quien le disparó luego de meter la mano por los barrotes y lo dejó sin vida en suelo mexicano.

Ninguno de los dos adolescentes intentó ingresar a Estados Unidos. Su error fue transitar en el filo fronterizo y ser ejecutados por guardias que sí cruzaron el límite de su país.

Hoy, ambas madres confían en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita un dictamen a su favor en el que el gobierno estadunidense reconozca su responsabilidad, y compense a las familias de las víctimas.

Sergio tenía solamente 15 cuando recibió tres tiros del agente. Hoy, el joven de Ciudad Juárez tendría 30 años de edad. José Antonio, hijo de Araceli tendría 29 años, pero el agente interrumpió su vida cuando apenas tenía 16.

Sergio falleció en el conocido Puente Negro. Caminaba por esa zona para cumplir un mandado que le pidió doña Guadalupe. Se quedó mirando a un agente que golpeaba a otras personas en el Río Bravo Cuando el oficial se percató de que lo observaba, le disparó. Primero en la mano, después en la parte lumbar y después en la cara.

Sin embargo, el agente no fue culpado y a pesar de las múltiples demandas y acciones legales que su familia ha interpuesto en Estados Unidos, ninguna ha prosperado, relató a La Jornada María Guadalupe.