▲ Legisladoras de las comisiones de Igualdad de Género del Congreso, así como funcionarios, se reunieron en la casona de Xicoténcatl, acompañados por Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, y Moni Pizani, representante de ONU Mujeres en México. Foto La Jornada

Carolina Gómez y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 20

Funcionarias y legisladoras federales y estatales signaron el Pacto de Xicoténcatl, que define siete compromisos para avanzar en el combate a la violencia sexual contra mujeres y para fortalecer sus derechos. Lo anterior fue descrito como un hecho “histórico”, que establece un punto de partida para avanzar no sólo en la homologación del delito de abuso sexual en el país, sino también para fortalecer el ejercicio de los derechos femeninos.

El pacto indica que se armonizará el marco jurídico con perspectiva de género, y para lograrlo se revisarán leyes, políticas públicas y protocolos; se combatirá la impunidad; se garantizarán espacios seguros en el transporte, centros laborales y educativos y comunitarios; se capacitará a servidores públicos; se impulsará un cambio cultural; se escucharán y atenderán las demandas de las mujeres, y se dejará de tolerar la violencia sexual.

Las y los funcionarios y legisladoras de las comisiones de Igualdad de Género del Congreso de la Unión, reunidos en la casona de Xicoténcatl y acompañados por Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, y Moni Pizani, representante de ONU Mujeres en México, plantearon la importancia del acuerdo.

Hernández Mora aseguró: “vamos a transformar la vida de las mujeres y a avanzar en la disminución de las violencias”. Así como en garantizar cada vez más la igualdad sustantiva.

Tras la agresión ejercida por un hombre en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la semana pasada, el gobierno federal se ha propuesto homologar las leyes sobre abuso sexual en todas las entidades.