Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 18

En el Senado concluyeron ayer las comparecencias de 266 aspirantes a ocupar 16 plazas vacantes de magistrados de 13 tribunales electorales locales. La Comisión de Justicia presentará el martes la lista de candidatos que reúnen los requisitos y los perfiles idóneos, de ahí la Jucopo elegirá a los nuevos juzgadores.

Durante los últimos cuatro días, los integrantes de esa comisión conformaron tres grupos para poder examinar el grueso número de candidatos que se inscribieron, en total 271, de los que cinco no se presentaron a comparecer y quedaron fuera.

El presidente de la comisión, Javier Corral, precisó que evaluará a los participantes, revisará documentos y emitirá un dictamen fundado que contenga el listado de las personas que cumplen con los requisitos de idoneidad y elegibilidad.