Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 14

El remplazo de las credenciales para votar registró en octubre pasado un nivel histórico, con 264 mil 121 trámites de este tipo, regularmente utilizado ante la pérdida o deterioro de la mica.

“Esta cifra de remplazos es la mayor registrada hasta el momento en un mes y es superior a la registrada durante septiembre de 2025. Este volumen de sustitución de credenciales es el mayor que se haya registrado, el segundo más grande que observamos fue en agosto de 2025”, indicó Luis Alberto de Gante, director de Estadística del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE).

Afirmó que desde la reanudación de los trámites de credenciales, tras la elección de junio pasado, va en aumento el número de remplazos.

En lo que va del año suman un millón 398 mil 54 sustituciones, el principal concepto de movimientos en el padrón relacionados con la credencial para votar.