Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 14
El remplazo de las credenciales para votar registró en octubre pasado un nivel histórico, con 264 mil 121 trámites de este tipo, regularmente utilizado ante la pérdida o deterioro de la mica.
“Esta cifra de remplazos es la mayor registrada hasta el momento en un mes y es superior a la registrada durante septiembre de 2025. Este volumen de sustitución de credenciales es el mayor que se haya registrado, el segundo más grande que observamos fue en agosto de 2025”, indicó Luis Alberto de Gante, director de Estadística del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE).
Afirmó que desde la reanudación de los trámites de credenciales, tras la elección de junio pasado, va en aumento el número de remplazos.
En lo que va del año suman un millón 398 mil 54 sustituciones, el principal concepto de movimientos en el padrón relacionados con la credencial para votar.
Otras causas de movimiento son los fallecimientos, la pérdida de los derechos políticos y los casos de duplicidad.
“Ese número de remplazos ya supera más del doble que los registrados en 2023 y en 2024.”
También los mexicanos residentes en el extranjero buscan tener su credencial, aunque apenas 463 remplazos son de connacionales foráneos.
Por otra parte, se alertó que 4.2 millones de credenciales perderán vigencia el mes próximo, por lo que el INE hizo un llamado a los ciuidadanos a acudir a los módulos de atención para obtener una nueva mica.
Si bien los residentes de Coahuila en esta situación sí podrán votar aun con la credencial no vigente, hay una campaña permanente y otras especiales para mantener lo más actualizado posible el padrón-lista nominal de electores.