Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 14

A poco más de dos meses de concluir el plazo para solicitar registro como partido, algunas de las asociaciones interesadas impugnaron reglas definidas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El instituto estableció que si una persona captada por alguno de estos grupos se inscribe después en otro –e incluso brinca a un partido vigente– sólo contará la última inscripción, lo que aleja de la meta a los interesados, sobre todo a los tres que van más aventajados, pero todavía lejos de cumplir el objetivo.

Personas Sumando en 2025 (integrada por ex funcionarios del INE y afines al movimiento denoninado Marea Rosa, creado para “defender” al árbitro electoral) interpuso un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que se declare inconstitucional esa regla.

Esta asociación pretende formar el partido Somos México; acumula hasta ahora 259 asambleas “intentadas” de las que el INE le ha validado 164, por lo que les faltan al menos 36 para cumplir con el requisito básico y continuar en este proceso. Igualmente, tiene 107 mil 586 afiliados, de 256 mil 30 requeridos.

Por turno aleatorio, el juicio tocó a la magistrada Mónica Soto, aunque en otros asuntos relacionados con las asociaciones que buscan registro partidista, los analizará el magistrado presidente Gilberto Bátiz.