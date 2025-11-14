Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 12

La Cámara de Diputados aceptará las modificaciones de fondo que el Senado hará a la minuta de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de extorsión, entre ellos elevar las penalidades.

Hay un avance de 90 por ciento en los ajustes y se tiene programado aprobar la minuta el próximo miércoles y regresarla a San Lázaro, comentó el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, mientras que su contraparte en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, expuso que se allanarán a los cambios.

El Senado es cámara revisora; si se mejora y si se atiende lo que en la Cámara de Diputados no se atendió,” yo no tengo problema, nos allanamos”, recalcó Monreal.

Antes, en conferencia de prensa, luego de un reunión con reporteros, el senador López Hernández comentó que el establecer un tipo penal único de cinco a 15 años podría generar efectos retroactivos en beneficio de quienes están procesados o sentenciados por ese delito.