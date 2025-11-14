Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 12
Para apoyar a los productores mexicanos de azúcar afectados por cambios en los mercados, el gobierno trabaja en soluciones de corto y largo plazo, afirmó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Señaló en su conferencia matutina en Palacio Nacional que las mesas de trabajo instaladas con representantes del campo avanzan en identificar apoyos inmediatos, pero también en diseñar estrategias estructurales.
Sheinbaum explicó que la reducción de las cuotas de exportación a Estados Unidos ha generado un aumento de la oferta interna, lo que presiona los precios nacionales.
Recordó que este fue uno de los temas que planteó a Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura del vecino país del norte, en su reciente visita, en la que le subrayó la importancia de mantener el acceso al mercado estadunidense para los ingenios y productores de caña.
La Presidenta añadió que la importación de fructosa ha desplazado parte del consumo de azúcar mexicana en la industria alimentaria, por lo que su gobierno analiza mecanismos que permitan estabilizar el mercado y proteger el ingreso de los agricultores. Entre las alternativas, dijo, se contempla impulsar la producción de etanol como una vía de diversificación.
Sheinbaum señaló que aunque se evalúan apoyos económicos temporales para mejorar el precio del azúcar, la apuesta principal es diseñar una solución sostenible que garantice certidumbre a los productores.
Aumenta exportación de jitomate
En cuanto a la exportación de jitomate, la mandataria informó que este año se ha registrado un incremento en los envíos hacia Estados Unidos, incluso antes de concluir la cosecha.
Respecto al cierre parcial de la frontera estadunidense al ganado por la plaga del gusano barrenador, la Presidenta reiteró que las mesas técnicas continúan trabajando y que se mantiene una comunicación constante con las autoridades estadunidenses. Insistió en que la nueva planta productora de moscas estériles estará lista en el primer semestre del próximo año.