Arturo Sánchez Jiménez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 12

Para apoyar a los productores mexicanos de azúcar afectados por cambios en los mercados, el gobierno trabaja en soluciones de corto y largo plazo, afirmó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Señaló en su conferencia matutina en Palacio Nacional que las mesas de trabajo instaladas con representantes del campo avanzan en identificar apoyos inmediatos, pero también en diseñar estrategias estructurales.

Sheinbaum explicó que la reducción de las cuotas de exportación a Estados Unidos ha generado un aumento de la oferta interna, lo que presiona los precios nacionales.

Recordó que este fue uno de los temas que planteó a Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura del vecino país del norte, en su reciente visita, en la que le subrayó la importancia de mantener el acceso al mercado estadunidense para los ingenios y productores de caña.

La Presidenta añadió que la importación de fructosa ha desplazado parte del consumo de azúcar mexicana en la industria alimentaria, por lo que su gobierno analiza mecanismos que permitan estabilizar el mercado y proteger el ingreso de los agricultores. Entre las alternativas, dijo, se contempla impulsar la producción de etanol como una vía de diversificación.